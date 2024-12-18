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İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?

İPA'nın İstanbul Barometresi kasım sonuçları açıklandı. İstanbul'da asgari ücret beklentisi 33 bin lirayı aşarken, katılımcılar en büyük sorun olarak ekonomiyi gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 10:58, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:59
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İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Kasım 2024 verileri açıklandı. İstanbul'da ekonomi ilk sorun oldu.

Kasım ayında İstanbul'un gündeminde yer alan sorunların başında ekonomi gelirken, belediyeye ait anaokullarının kapatılmasıyla ilgili tartışmalar da önemli görüldü.

Katılımcıların yüzde 44,4'ü ekonomik sorunların kasım ayında İstanbul'un gündemi olduğunu belirtirken, ikinci sırada ise yüzde 14,3 ile belediyeye ait anaokullarının kapatılmasıyla ilgili tartışmalar, üçüncü sırada ise yüzde 14,1 ile kadına yönelik şiddete karşı mücadele günündeki ulaşım yasağı ve kısıtlamaları yer aldı.

İstanbul'un en büyük sorunu trafik

İstanbul'un ilk üç sorunu olarak, trafik, ekonomi ve sığınmacılar görülüyor.

Katılımcılara göre İstanbul'un ilk üç sorunu yüzde 60,4 ile trafik, yüzde 55 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 44 ile sığınmacılar olarak belirlendi.

Kredi kartının tamamını ödeyenlerde sınırlı gerileme

Kredi kartı kullananların yüzde 41,2'si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 34,8'i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Yüzde 7,2'si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 8,8'i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 8'i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Kredi kartının tamamını ödeyebilenler geçen ay yüzde 41,7 olmuştu. Kredi kartını hiç ödeyemeyenler de yüzde 9,9'dan yüzde 8'e geriledi.

Birikim yapanlar arttı

Kasım ayında katılımcıların yüzde 29,4'ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11,5'i aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,4'ü kıt kanaat geçinebildiğini belirtti.

Ekim ayında katılımcıların yüzde 18,3'ü geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtirken, kasımda bu oran yüzde 19,8 oldu.

Birikim yaptığını belirten katılımcıların yüzde 60,3'ü altın, yüzde 18,7'si hisse senedi, yüzde 16,9'u döviz aldığını belirtti.

Her 10 kiracıdan 1'i geçen ay ev kirasını ödemekte zorlandı

Kiracıların yüzde 11,6'sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53,3'ü kasım ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 44,5'i porsiyonlarını küçülttü

Katılımcıların yüzde 16,3'ü maddi yetersizlikten dolayı evde yiyecek hiçbir şey bulamadığı zamanlar olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 53,3'ü kasım ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti.

Kripto paraları güvenli bulmayanlar çoğunlukta

Katılımcıların yüzde 63,5'i kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, yüzde 8,8'i güvenli bulduğunu, yüzde 11,2'si kısmen güvenli bulduğunu yüzde 16,5'i ise fikrinin olmadığını belirtti.

Ekonomiye güven yavaş da olsa arttı

Kasım ayında katılımcıların yüzde 18,7'si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken, bu oran geçen ay yüzde 17,7 olmuştu. Yüzde 39,2'si değişmeyeceğini, yüzde 42,1'i ekonominin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti.

Kasım ayında katılımcıların yüzde 28,4'ü kendi ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 45,6'sı değişmeyeceğini, yüzde 26'sı kötüleşeceğini belirtti.

İstanbul'da asgari ücret beklentisi

Katılımcılar 2025 yılında asgari ücretin 33.406 TL olması gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 69,9'u işsizliğin, yüzde 78,9'u döviz kurlarının, yüzde 69,7'si enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını düşünürken, yüzde 35,2'si büyümenin, yüzde 41'i ise yatırımların azalacağını düşündüğünü belirtti.

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