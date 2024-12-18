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Altınları alıp kaçtı! Gelin 2 senedir aranıyor

Trabzon'da yaşayan 40 yaşındaki Emre Değirmenci'nin, 2022 yılında dünyaevine girdi. Eşi kısa süre sonra altınlarla ortadan kaybolunca Değirmenci, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Geline 2 senedir ulaşılamadı. Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, "Psikolojik sıkıntılarım oldu tabii. Süreç zor. Oraya da gittik, şikayetçi olalım derken nerdeyse suçlu duruma düşüyorduk. Aileyle irtibatımız oldu" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 11:15, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:17
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Altınları alıp kaçtı! Gelin 2 senedir aranıyor

Trabzon'da özel sektörde çalışan Emre Değirmenci, 2022 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne ile evlendi. 5 ay süren evliliğin ardından ağabeyinin düğününe gideceğini söyleyerek memleketine giden Bouzaıne, geri dönmedi. Değirmenci, eşinin altınlarla birlikte gittiğini fark edince kandırıldığını anladı. Eşiyle ve ailesiyle irtibat kurmakta sonuç alamayan Emre Değirmenci, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamayınca Değirmenci boşanamadı.

'ALTINLAR GİDİNCE KANDIRILDIĞIMI ANLADIM'

Konuya ilişkin ilgili bakanlıklardan da yardım talep eden Emre Değirmenci, evliliğinin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti. Değirmenci, "2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus'a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon'a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık. 5 ay sonra memleketinde abisinin düğünü olduğunu söyledi ve gitti. Gittikten biraz zaman geçtikten sonra irtibatımız kesildi. Baktım altınlar da gitmiş. Altınları gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak 2 yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık" dedi.

'BOŞANMAK İÇİN 15 YILDIR BEKLEYENLER BİLE VAR'

Hukuk mücadelesi veren Değirmenci, "Dava sürecinde yabancı evliliklerde tebligat gidiyor. Karşı ülke tebligata cevap vermediği sürece, mahkeme görülmüyor. Böylece boşanma gerçekleşmiyor. Bu durumda 15 yıldır bekleyenler bile var. Etrafımda benim gibi mağdurların olduğunu da öğrendim. Hayat devam ediyor sonuçta. Nikahlı yaşamak zor. Biriyle evleneceksen nikahlı olman sıkıntı, mal varlığın varsa o da sıkıntı. Öldüğünde karşı tarafa kalıyor sonuçta onunla nikahlı gözüküyorsun" diye konuştu.

'2 SENEDİR ÇARESİZ BEKLİYORUM'

Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, "Psikolojik sıkıntılarım oldu tabii. Süreç zor. Oraya da gittik, şikayetçi olalım derken nerdeyse suçlu duruma düşüyorduk. Aileyle irtibatımız oldu. Annesi 'Bu iş bitmiştir' dedi. 3 bin dolar istedi. 'Olan oldu ne yapalım, verelim, kurtulalım' dedik. Ama bir müddet sonra ailesi de telefonlara bakmadı. Ben de 2 senedir çaresiz bekliyorum. Bu nikah, bana ayak bağı oldu. Hayat devam ediyor. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama boşanamadığım için önüme bakamıyorum. Yetkililerden bu sürece Allah rızası için müdahil olmalarını, bu duruma el atmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı

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