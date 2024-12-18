Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 717 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 3 tabanca ile 142 fişek ele geçirildi.

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