Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 11:43, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:45
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanlara şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 24 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 717 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 3 tabanca ile 142 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.