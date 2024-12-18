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Esenler, yapay zekalı 1166 kamerayla izlenecek

Esenler'de güvenlik, çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara yapay zeka destekli 1166 kameranın kurulumuna başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 11:45, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:48
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Esenler, yapay zekalı 1166 kamerayla izlenecek

Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak.

Yapay zeka destekli kameralar, akıllı sistemlerle 7/24 izlenerek güvenlik tehdidi durumlarında insan gücü olmadan otomatik alarm sistemiyle yetkili kurumlara uyarıda bulunacak.

Bu sayede bazı güvenlik tehditleri daha eyleme dönüşmeden etkin bir müdahaleyle ortadan kaldırılacak.

Yapım çalışmaları devam eden projede, kameraların tek bir noktadan izlenip müdahale edilmesi için "Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

Komuta merkezi olarak kullanılacak binanın aynı zamanda olası afet durumlarında koordinasyon için de kullanılması amaçlanıyor.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu projenin kent için hayata geçirmek istediği hayallerinden biri olduğunu söyledi.

"Şehirlerimizin ne kadar güvenli olduğu bizi doğrudan ilgilendirir"

Güvenliğin insan ve toplum düzeni için önemli olduğunu anlatan Göksu, "Bir insanın yaşadığı şehirde en çok önemsediği ilk şey güvenliktir. Şehirlerimizin ne kadar güvenli olduğu bizi doğrudan ilgilendirir. Bunun için 'Biz Esenler'in daha güvenli ve huzurlu olması için neler yapılabiliriz?' diye çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Bunların başında sosyolojik birtakım argümanlar, parametreler devreye sokarak Esenler'i İstanbul'un istatistiksel olarak en güvenilir şehirlerinden birisi haline getirdik." diye konuştu.

Göksu, Esenler'de her bir çocuğun sokağa çıktığında huzurla oynayabilmesini ve her bir annenin çocuğunu sokağa huzurla ve güvenle göndermesini istediklerini dile getirdi.

"Türkiye'de ilk defa bir şehir, yüzde 100 güvenli şehir haline gelecek"

İlçede bulunan 1287 sokağın hepsinin yapay zeka destekli kameralarla bu merkezden takip edilmesini istediklerine dikkati çeken Göksu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığıyla beraber çalıştıkları, üretiminin ASELSAN tarafından yapıldığı projede İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının da diğer paydaşlar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii İcra Komitesince de karar haline getirilen projenin Türkiye'de ilk olduğunun altını çizen Göksu, şöyle devam etti:

"Ekranlar vasıtasıyla bütün sokaklar, yılın 365 gününün her bir saatinde ve dakikasında, yerleştirilen yapay zeka destekli kameralarla, Emniyet'imizin ve Büyükşehir Belediyesinin trafikle ilgili arzu eden ekipleri hem de şehrin temel sorunlarıyla ilgilenen zabıta ekiplerimiz tarafından takip edilecek. Bununla beraber sokaktaki kargaşadan tutun da sokaktaki güvenliğe kadar her şeyi buradan takip etmiş olacağız. Böylece Türkiye'de ilk defa bir şehir, yüzde 100 güvenli şehir haline gelecek. Gerçekten Esenler'in her bir sokağındaki çocuklarımız güvenle oynayacaklar. Anneler, çocuklarını sokaklara güvenle gönderecekler."

Komuta merkezi olarak kullanılacak binanın aynı zamanda da afet koordinasyon merkezi de olacağını aktaran Göksu, bir taraftan şehrin bütün sokaklarını takip etme imkanına sahip olduklarını, diğer taraftan da ambulansların bulunduğu, 15 bin kişi için aynı anda yemek pişebilecek mutfağın yer aldığını söyledi.

Göksu, "Burası aynı zamanda Afet Koordinasyon Merkezi, aynı zamanda Şehir İzleme Merkezi, aynı zamanda 112 Çağrı Merkezi, ambulanslarımızın var olduğu bir merkez. Burası Esenler'in, Allah korusun acil bir şey söz konusu olduğu zaman ihtiyaçlarını karşılayacak bir merkeze dönüştü." bilgisini verdi.

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