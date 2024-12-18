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Kurtulmuş: Terör örgütlerinin temizlenmesi, özgür Suriye'nin geleceği için önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütlerinin bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmesi, sadece milli önceliğimiz değil, oluşacak özgür Suriye'nin geleceği için de önemli" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 14:27, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:38
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgede barışın kalıcı olarak sağlanması için adımlar atılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz bu coğrafyanın daha fazla çatışmaya, daha fazla gerilime değil; daha fazla işbirliğine, barışa ve insani kalkınma yoluna, dayanışmaya ihtiyacı vardır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün 10'uncu günü olan, Suriye'nin yeni dönemine ilişkin gelişmeleri takdirle ve ümitle karşıladıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte Türkiye olarak fikirlerimizi, yaklaşımlarımızı her platformda dile getiriyoruz. En temel beklentimizin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye'nin bu toprak bütünlüğü içerisinde egemenliğinin korunması, Suriye'deki bütün ilgili tarafların yeterince temsil edilebildiği yeni, demokratik bir Suriye'nin inşası ve terör örgütlerinin bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmesi, Türkiye'nin sadece milli önceliği değil, bundan sonra oluşacak özgür Suriye'nin geleceği için de en önemli noktalar olduğunu ifade etmek isterim."

Kurtulmuş, Suriye'de süratle, bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği bir yönetimin ortaya çıkmasının Türkiye'nin en büyük beklentisi olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşının da en kısa süre içerisinde sona erdirilmesinin, burada kalıcı bir barışın sağlanmasının bölge ve dünya barışına katkılar sunacağını belirten Kurtulmuş, "Beklentimiz, her iki ülkenin de razı olabileceği adil, hakkaniyetli ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası camianın harekete geçmesi ve sonuç almasıdır." ifadelerini kullandı.

- "İsrail'in bu bölgede saldırgan tavırlarının sona erdirilmesi şarttır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgeyi ilgilendiren ve bir an evvel sonlandırılmasını istedikleri bir başka çatışmanın ise İsrail'in yaklaşık 1,5 senedir Gazze'de devam ettirdiği soykırım ve katliamlar olduğunu belirterek, "Sadece Gazze ile kısıtlı kalmayıp Lübnan'a da sirayet ettirdikleri ve en son Suriye'deki bu gelişme üzerine, Suriye topraklarına doğru da genişlettikleri operasyonların derhal durdurulması ve İsrail'in bu bölgede saldırgan tavırlarının sona erdirilmesi şarttır." dedi.

Netanyahu ve hükümetinin önce Uluslararası Adalet Divanı, ardından Uluslararası Ceza Mahkemesinde karşılaştıkları ilk sonuçların, aslında bütün dünya kamuoyunun beklentilerinin hukuk alanına yansıması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, dünya kamuoyunun, bir an evvel Gazze'de bir barışın sağlanması ve bu büyük soykırımın suçlularının hesap vermesini beklediğini kaydetti.

Kurtulmuş, "Bu bölgenin önemli gerilim, çatışma alanlarından birisi olan İsrail'in bu saldırganlığının durdurulması ve Filistin'e acil insani yardımlar başta olmak üzere Filistin halkının hak ve hukukunu koruyan yeni bir barış döneminin başlamasının şart olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zengezur Koridoru'nun bir barış koridoru şeklinde inşa edilmesini temenni ediyoruz"

Kafkaslardaki dengenin, Azerbaycan'ın, 33 yıl süren Karabağ işgalini sona erdirmesiyle yeni bir safhaya geçtiğini belirten Kurtulmuş, "Bundan sonraki beklentimiz, Kafkas halkları arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması, her vesileyle bu bölge dışı ülkelerin gelip müdahale potansiyeli taşıyan Kafkaslardaki gerginliklerin sona erdirilerek orada da bir normalleşmenin temin edilmesidir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zengezur Koridoru'nun süratle hayata geçirilmesini temenni ettiklerini dile getirerek, "Bu çerçevede Azerbaycan'a her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Zengezur Koridoru'nun açılması sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın menfaatleri değil, bölgedeki bütün ülkelerin menfaatlerinin temin edilmesi için şarttır. Zengezur Koridoru'nun bir barış koridoru şeklinde inşa edilmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş ve Gafarova, daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamladı ve bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

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