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TÜRK-İŞ'ten 3. toplantı öncesi asgari ücret zirvesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yarın yapacak. Üçüncü toplantı öncesinde Türk-İş Başkanlar Kurulu bir araya gelecek.

Haber Giriş : 18 Aralık 2024 13:07, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:19
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TÜRK-İŞ'ten 3. toplantı öncesi asgari ücret zirvesi

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yarın saat 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

Türk-İş'ten kritik zirve

Türk-İş Başkanlar Kurulu, üçüncü toplantı öncesinde bir araya gelecek. Başkanlar Kurulu toplantısı, yarın saat 09.00'da gerçekleştirilecek.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

TBMM'de, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

Asgari ücret maratonu devam ediyor

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