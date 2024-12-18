Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
Kasım ayında konut satışları arttı
Kasım ayında konut satışları arttı
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
Asgari ücret maratonu devam ediyor
Asgari ücret maratonu devam ediyor
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'den 3 isme ihraç talebi!

CHP MYK, Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden Sinpaş GYO'ya ait otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 13:12, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:25
Yazdır
CHP'den 3 isme ihraç talebi!

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Muğla'nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu'ndaki SİNPAŞ GYO'ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı. Genel Başkan Özel'in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi.

ÜÇ İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildi.

YEREL SEÇİMLERE İKİ GÜN KALA 33 YENİ RUHSAT

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay'ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

İNCELEMELERE DEVAM EDİLECEK

Parti kaynakları, konuyla ilgili incelemelerin detaylı olarak devam edeceğini ve ortaya çıkacak bilgilere göre gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi. Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber