2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor

Honda ve Nissan Elektrikli Araç Rekabeti İçin Güçlerini Birleştirebilir

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın, elektrikli araç pazarındaki rekabetin artmasıyla birleşme görüşmeleri yürüttükleri bildirildi. Çinli BYD ve ABD'li Tesla gibi devlerle rekabet edebilmek adına, iki firma olası bir holding şirketi kurma planını değerlendiriyor.

Büyük Birleşme Potansiyeli

Kyodo ajansına göre, bu birleşme gerçekleşirse Honda ve Nissan'ın yanı sıra Mitsubishi Motors'un da dahil olduğu dev bir otomobil grubu oluşturulacak. Şirket, yıllık 7,4 milyon araç üretimi ve 54 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi haline gelebilir. Bu birleşme, 2021 yılında Stellantis'in oluşumuna yol açan Fiat Chrysler ve PSA birleşmesinden sonraki en büyük birleşme olacak.

Resmi Açıklamalar

Honda, Nissan ve Mitsubishi, yaptıkları açıklamada, olasılıkların değerlendirildiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti. Üç firma, elektrikli araç üretim maliyetlerini düşürmek ve yazılım teknolojilerindeki güçlerini birleştirmek için stratejik işbirliği üzerine çalışıyor.

Elektrikli Araç Rekabetinde Zorluklar

Otomotiv sektörü, elektrikli araç üretiminde yüksek batarya maliyetleri ve otonom sürüş teknolojileri geliştirmek için gereken büyük bütçelerle mücadele ediyor. Bu zorluklar, üreticiler arasında daha fazla işbirliği ve birleşme ihtiyacını doğuruyor.

2024'te Yol Haritası

Mart 2024'te Honda ve Nissan, stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlattı. Ağustos 2024'te Mitsubishi Motors'un da katılımıyla görüşmeler genişledi. Bu birleşme, iki firmanın küresel elektrikli araç pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini hedefliyor.

Küresel Sıralama

Toyota, 2023'te 11,23 milyon araçla liderliğini korurken, Volkswagen 9,24 milyon araç üretimiyle ikinci sırada yer aldı. Honda ve Nissan'ın birleşmesi, üçüncü sıraya yerleşecek yeni bir dev oluşturabilir.