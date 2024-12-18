Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
Kasım ayında konut satışları arttı
Kasım ayında konut satışları arttı
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
Asgari ücret maratonu devam ediyor
Asgari ücret maratonu devam ediyor
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
Ana sayfaHaberler Teknoloji

2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın elektrikli araçlarda Çin ve ABD'den gelen şiddetli rekabetin ardından birleşme için görüşmeler yaptıkları duyuruldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 13:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:36
Yazdır
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor

Honda ve Nissan Elektrikli Araç Rekabeti İçin Güçlerini Birleştirebilir

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın, elektrikli araç pazarındaki rekabetin artmasıyla birleşme görüşmeleri yürüttükleri bildirildi. Çinli BYD ve ABD'li Tesla gibi devlerle rekabet edebilmek adına, iki firma olası bir holding şirketi kurma planını değerlendiriyor.

Büyük Birleşme Potansiyeli

Kyodo ajansına göre, bu birleşme gerçekleşirse Honda ve Nissan'ın yanı sıra Mitsubishi Motors'un da dahil olduğu dev bir otomobil grubu oluşturulacak. Şirket, yıllık 7,4 milyon araç üretimi ve 54 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi haline gelebilir. Bu birleşme, 2021 yılında Stellantis'in oluşumuna yol açan Fiat Chrysler ve PSA birleşmesinden sonraki en büyük birleşme olacak.

Resmi Açıklamalar

Honda, Nissan ve Mitsubishi, yaptıkları açıklamada, olasılıkların değerlendirildiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti. Üç firma, elektrikli araç üretim maliyetlerini düşürmek ve yazılım teknolojilerindeki güçlerini birleştirmek için stratejik işbirliği üzerine çalışıyor.

Elektrikli Araç Rekabetinde Zorluklar

Otomotiv sektörü, elektrikli araç üretiminde yüksek batarya maliyetleri ve otonom sürüş teknolojileri geliştirmek için gereken büyük bütçelerle mücadele ediyor. Bu zorluklar, üreticiler arasında daha fazla işbirliği ve birleşme ihtiyacını doğuruyor.

2024'te Yol Haritası

Mart 2024'te Honda ve Nissan, stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlattı. Ağustos 2024'te Mitsubishi Motors'un da katılımıyla görüşmeler genişledi. Bu birleşme, iki firmanın küresel elektrikli araç pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini hedefliyor.

Küresel Sıralama

Toyota, 2023'te 11,23 milyon araçla liderliğini korurken, Volkswagen 9,24 milyon araç üretimiyle ikinci sırada yer aldı. Honda ve Nissan'ın birleşmesi, üçüncü sıraya yerleşecek yeni bir dev oluşturabilir.

2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber