Aydın'da 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi
Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyonda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 13:49, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:51
AYDIN (AA) - Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyonda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.