GÖKTÜRK Uyduları Türkiye'nin gökyüzündeki gözü olmaya devam ediyor

Türkiye'nin keşif ve gözetleme uyduları GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2, uzaydaki görev sürelerini başarıyla tamamlamaya devam ediyor. Bu uyduların yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesi, hem askeri hem de sivil alanlarda kritik katkılar sağladı. Bugüne kadar toplamda 411 bin 85 kare görüntü çekerek önemli bir başarıya imza atan bu sistemler, TSK'nın hedef istihbaratı ve diğer kamu kurumlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. GÖKTÜRK-1'in Görev Detayları GÖKTÜRK-1, 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatıldı ve sekiz yıldır dünya çevresinde 42 bin 700 tur attı. 680 kilometre yükseklikte ve saniyede 7,5 kilometre hızla hareket eden uydu, dünyanın her noktasından 50 santimetre çözünürlüğünde görüntüler iletebiliyor. Çevre denetimi, tarım analizi ve şehir planlaması gibi sivil uygulamalarda da kullanılan uydu, 322 bin 607 kare görüntüleme yaptı. GÖKTÜRK-2'nin Uzatılmış Görev Süresi 18 Aralık 2012'de uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, ilk Türk yapımı yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu olma özelliğini taşıyor. Beş yıl olarak planlanan görev süresini aşarak 12 yıldır hizmet veren uydu, 64 bin kez dünya çevresinde döndü ve 88 bin 478 kare görüntü üretti. Yüksek yerlilik oranıyla üretilen bu uydu, sivil ve askeri alandaki ihtiyaçlara yanıt veriyor. GÖKTÜRK-2, özellikle afet ve acil durumlarda sağladığı görüntülerle kritik rol oynadı. Ayrıca, 640 kilometrelik bir şeridi tek geçişte görüntüleyebilme kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. GÖKTÜRK-Y Projesi ile Gelecek Hedefler Mevcut GÖKTÜRK uydularının görev ömrü sona ermeden yenilenmesi amacıyla başlatılan GÖKTÜRK-Y Yenileme Projesi, daha ileri teknolojiyle donatılmış milli bir uydu sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında uydu, yer istasyonları ve ilgili lojistik destek sistemleri tamamen yerli kaynaklarla sağlanacak. Bu girişim, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TUSAŞ işbirliğiyle yürütülüyor ve Türkiye'nin uzayda keşif ve gözetleme kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Çok yüksek çözünürlüklü elektrooptik kameralar içeren bu yeni sistem, TSK'nın yanı sıra diğer kamu kuruluşlarının da ihtiyaçlarına hizmet edecek. Türkiye'nin Uydu Filosu Türkiye, halihazırda 6 haberleşme ve 3 keşif/gözetleme uydusuna sahip. Bu uydular, TÜRKSAT 6A'nın yakın zamanda hizmete girmesiyle daha da geniş bir kapasiteye ulaşacak. GÖKTÜRK ve İMECE gibi sistemler, ülkenin uzay alanındaki bağımsızlığını pekiştirme açısından büyük önem taşıyor. Anahtar Kelimeler: GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2, GÖKTÜRK-Y Projesi, keşif uyduları, Türkiye uzay teknolojileri, TSK, savunma sanayii, yüksek çözünürlüklü uydu.