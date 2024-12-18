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Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı

Reklam Kurulu kasım indirimlerinde tüketiciyi aldatana ceza yağdırdı. Kurul, 2024 yılında bugüne kadar 1705 adet aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya toplam 277,6 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 19:15, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:15
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Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı

Reklam Kurulu'nun 352 sayılı yılın son toplantısı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelemek üzere 12 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti.

Toplantıda, Kasım ayında 213 adet dosyadan 196'sı mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 54,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu ayrıca 35 dosya hakkında ise aykırılık tespit edilen internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verdi.

Bu şekilde, 2024 yılında Reklam Kurulu tarafından toplam 1917 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1705 adet dosya hakkında yayın durdurma cezasının yanı sıra, toplam 277, 6 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İndirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimler sürüyor

Özellikle Kasım ayında yapılan "Efsane Kasım", "Black Friday", "Şahane Cuma" gibi farklı kampanya isimleriyle tüketicilere sunulan indirimli satış reklamlarına ilişkin incelemeler, Reklam Kurul gündeminde önemli bir yer aldı. Bu kapsamda, 2024 yılı Kasım ayı indirimlerine ilişkin resen ya da şikayet başvurusu üzerine 64 adet dosya işleme alındı. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 57 adet dosya mevzuata aykırı bulunurken toplam 27,4 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece, 2024 yılında indirimli satış kampanyalarına ilişkin mevzuata aykırı olduğu tespit edilen reklamlara ilişkin 41,3 milyon TL idari para cezası uygulanmış oldu.

Tüketici mağduriyetlerinin arttığı söz konusu indirim dönemleri için alınan bu incelemeler ile;

Gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilen gölge fiyatlar üzerinden sahte indirim algısı oluşturmak suretiyle tüketicilerin alışveriş tercihlerinin bilinçli bir şekilde manipüle edilmesinin önlenmesi, olduğundan daha yüksek indirim yapıldığı ve indirimli fiyatın çok kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının neden olduğu ihtiyaç/fayda analizinin doğru yapılamaması sonucunda, ülkemizin ekonomik kaynaklarının gereksiz ve verimsiz alanlarda kullanımı ile oluşan israfın önüne geçilmesi, istikrarlı bir ekonomi ve rekabette adil piyasa şartlarının tesis edilmesi ile haksız rekabetin tüketiciler ve diğer firmalar üzerinde oluşabilecek zararın engellenmesi,amaçlanıyor.

Yasadışı bahis reklamlarına karşı dikkat çeken kararlar alındı

Diğer taraftan, tüketiciyi korumaya yönelik mevzuat hükümleri gereği yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilen tanıtımlara ilişkin 6 milyon TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun muhtelif sektörlerde karşılaşılan aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemeleri devam ediyor.

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