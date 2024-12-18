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Karışık kuruyemiş fiyatı cep yakıyor

Gaziantep'te yeni yıla sayılı günler kala kuruyemiş sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Kuruyemiş satışlarında artış yaşanırken çarşıdaki kuruyemiş dükkanlarında taleplerin artması esnafın yüzünü güldürüyor. Yılbaşı için karışık kuruyemiş fiyatlarının ise çeşidine göre 300 liradan başladığı ve 550 liraya kadar çıktığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 14:18, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:20
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Karışık kuruyemiş fiyatı cep yakıyor

Yılbaşına sayılı günler kala Gaziantep'teki tarihi Almacı Pazarı esnafı başta olmak üzere kuruyemiş satışı yapan esnaf, son hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını ve iş yerlerini süsledi. Antep fıstığı başta olmak üzere tezgahlardaki kuruyemiş, lokum ve şekerleme gibi çeşitlilikler de dikkat çekti. Yılbaşı öncesi kuruyemişçiler tezgahları çeşitli yılbaşı paketleri ile süslerken, 2025 yılına evinde girecek olan vatandaşlar ise kuruyemiş alışverişi için esnafın yolunu tuttu. Keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi olan ve özellikle de yılbaşı sofralarının ilk tercihleri arasında yer alan kuruyemiş satışlarında yaklaşan yılbaşından dolayı yoğunluk yaşanmaya başladı. Antep fıstığı, fındık, leblebi, badem, yer fıstığı ve daha birçok çeşidi bulunan kuruyemiş, vatandaşların tercih ettiği yiyecekler arasında yer alıyor.

"Yılbaşının da yaklaşmasıyla satışlarımızda artış başladı"

Yılbaşına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan tarihi Almacı Pazarı esnafı İbrahim Halil Karakuş, yeni yıla birkaç gün kala satışların daha hareketli olacağını beklediklerini söyledi. Yılbaşından dolayı kuruyemiş satışlarının arttığını belirten Karakuş, "Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kuruyemiş çeşitlerimizde hazırlıklara başladık. Genellikle Antep fıstığı, kaju, badem, ceviz ve diğer kuruyemiş çeşitlerine ağırlık verdiğimiz için yılbaşının da yaklaşmasıyla satışlarımızda artış oldu. Bu artışlardan dolayı son hız ve kaliteyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık, iş yerimizi de süsledik. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Önümüzdeki hafta yoğunluğun daha da artacağını belirten Kerim Kıssa da yaklaşan yılbaşı nedeniyle pek çok sektörde olduğu gibi özellikle kuruyemiş sektöründe hareketliliğin başladığını ifade etti. Kıssa, Antep fıstığından fındığa, çekirdekten leblebiye pek çok ürünün raflardaki yerini aldığını bildirdi.

"Antep fıstığı, kabak çekirdeği, yer fıstığı ve diğer çerez çeşitlerimizle tezgahları süsledik"

Yeni yılı evlerinde karşılamaya hazırlanan vatandaşların yavaş yavaş alışveriş listelerini hazırlamaya başladığını ve kuruyemişin de bu listelerin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade eden Kerim Kıssa, "Antep fıstığı, kabak çekirdeği, yer fıstığı ve diğer çerez çeşitlerimizle tezgahları süsledik. Yılbaşında genellikle kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor. Bu ürünlerimiz çok faydalı ve çok lezzetlidir. Alışveriş hareketliliği de şimdiden başladı. Herkes kuruyemişçilere akın ediyor. Fiyatlarımız uygun, herkesi alış veriş için çarşıya bekleriz. Yeni yılınız kutlarım" dedi.

Yılbaşı için alışverişe geldiğini belirten vatandaş Refik Eryılmaz, genelde Antep fıstığı ve Siirt fıstığı ile diğer kuruyemiş çeşitlerini aldığını söyledi.

Karışık kuruyemiş fiyatları 300-550 lira arasında

Yılbaşı için karışık kuruyemiş fiyatlarının ise çeşidine göre 300 liradan başladığı ve 550 liraya kadar çıktığı belirtildi.

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