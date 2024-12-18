Terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 14:39, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:40
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmada, izinsiz gösterilere katılarak terör örgütü PKK lehine slogan atan, sokakta araç lastiği yakan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren şüpheliler tespit edildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.