Yasağa rağmen kınalı keklik ticareti yapan 4 kişiye para cezası

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yasak olmasına rağmen kınalı keklik ticareti yaptığı belirlenen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde yol kontrol noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, kafeslerde ve kağıt kutularda tutulan 11 kınalı keklik ele geçirildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne gönderildi.

Araçlarında keklik bulunan G.S, M.T, F.G. ve Ş.İ'ye, yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 89 bin 261 lira idari ceza kesildi.??????????

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, birimlerinde tedavisi tamamlanan 5 kekliği doğaya saldıklarını, diğerlerinin ise Gaziantep Erikçe Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'na gönderileceğini bildirdi.