Evinde hareketsiz halde bulunan öğretmen kurtarılamadı

Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
Kasım ayında konut satışları arttı
Kasım ayında konut satışları arttı
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
Asgari ücret maratonu devam ediyor
Asgari ücret maratonu devam ediyor
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Evinde hareketsiz halde bulunan öğretmen kurtarılamadı

Karaman'da evinde hareketsiz halde bulunan 44 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Dilek Mavi Öztürk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 15:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:41
Yazdır
Evinde hareketsiz halde bulunan öğretmen kurtarılamadı

Karaman'ın Gevher Hatun Mahallesi'ndeki Fetih Konutları'nda yaşayan Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmeni Dilek Mavi Öztürk, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Öztürk'e ilk müdahaleyi yaptı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayın yaşandığı dairede incelemelerde bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için tahkikat başlatılırken, Öztürk'ün ani ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu. İki çocuk annesi olan öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber