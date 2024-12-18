16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dijitalleşmesi ve kamunun dijital yapıya geçiş sürecinin önemli araçlarından e-Devlet Kapısı'nın Bakanlık uhdesinde Türksat AŞ tarafından kurulduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2008'de açılışı gerçekleştirilen e-Devlet Kapısı'nın 16'ncı yılını kutladığına işaret eden Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nın, hizmete alındığı günden bu yana kamuda hizmet anlayışını hızlandırdığını ve bürokrasiyi tarihe karıştırdığını aktardı.

Uraloğlu, vatandaşların artık devletle olan işlerini uzun kuyruklarda beklemeden yaptığına dikkati çekerek, "e-Devlet Kapısı, bir hizmet olmanın ötesinde katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli vatandaş-devlet ilişkisi kurulmasına ön ayak oldu. Devlet tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltiyor, kamu hizmetlerinin daha hızlı ve kolay şekilde bireylere ulaştırılmasını mümkün kıldı. Hatta verimli hizmet ve demokratik bir yönetişim anlayışını da güçlendirdi. Bir taraftan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırırken diğer taraftan da toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşılmasına ve sosyal gelişmenin ileri düzeylere taşınmasına katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "15 yaş üstü her 100 kişiden 96'sı abone"

e-Devlet Kapısı'nın 16 yıl önce 22 hizmetle göreve başladığını anımsatan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"e-Devlet Kapısı bugün itibarıyla 1079 kuruma ait 8 bin 316 işleme ve 66 milyon 683 bin 837 kullanıcı sayısına ulaştı. e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 100 kişiden 96'sı şu anda abone. e-Devlet, gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse vatandaşlara masraf teşkil edebilecek pek çok süreci ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız ve devletimiz için hizmetlerde zaman, yol, evrak gibi gider kalemleri ortadan kalktı. Her yıl milyarlarca liralık tasarruf sağlandı. Her gün 11 milyona yakın kullanıcı girişi olduğunu düşünürsek vatandaşlarımız için ne kadar önemli bir hizmet olduğu da ortaya çıkıyor."

- "Sadece yılın ilk 11 ayında 4 milyar giriş yapıldı"

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'na katılımın her geçen yıl daha hızlı artış gösterdiğine dikkati çekerek, sisteme giriş sayısının 2021'de 3,1 milyar iken bu yılın 11 ayında da 4 milyarı bulduğunu aktardı.

e-Devlet Kapısı ile vatandaşların devletle olan işlerini bilgisayar ya da telefonları üzerinden yaptığına işaret eden Uraloğlu, "İnsanımızın artık kamu kurumlarını kapı kapı dolaşıp belge toplama gerekliliğini ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız neredeyse tüm işlerini artık hiçbir belge toplamadan e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor hale geldi. Yaşadığı ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ve yakınları, seyahat ve konaklamak zahmetinden kurtulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 95'inin uygulamayı memnuniyet ve beğeniyle kullandığının altını çizerek, "Avrupa Komisyonunun e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de ülkemiz, e-devlet uygulamalarında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skorla 'Çok Yüksek e-Devlet Gelişmişlik Endeksine Sahip Ülkeler' kategorisinde yer alıyor. Hatta ülkemiz 2024 yılında 21 sıra birden yükselerek, en fazla ilerleme kaydeden ülke oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "En çok kullanılan hizmet, SGK tescil ve hizmet dökümü"

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda en çok kullanılan hizmetin yüzde 23,64 gibi büyük bir oranla "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" olduğunu belirterek, "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetinin de yüzde 10,02 ile ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Bu yıl özellikle "Sosyal Güvenlik Kurumu/Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" hizmetinin de yüzde 10,2 ile çok kullanıldığına da dikkati çeken Uraloğlu, " 'Çalışma Hayatım' hizmeti yüzde 9,37 ile 4. sırada yer alırken 'Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme Hizmeti' yüzde 9,15 ile 5. oldu." ifadelerini kullandı.

- "Dost ve kardeş ülkelerin dijital devlet altyapısını kuracağız"

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nın dünyanın en büyük dijital devlet hizmetlerinden biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz. e-Devlet'i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye'nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız."