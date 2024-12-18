Mersin'de denizi kirleten gemiye 20,5 milyon TL ceza

Türkiye'de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyesinden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetim tekneleri, insansız hava araçları ve sualtı drone sistemiyle 24 saat kesintisiz denetim yaparak var gücü ile çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, en son hayata geçirilen EGDS ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ederek kirliliğe geçit vermiyor. EGDS ile sorumluluk sahasında bulunan her noktayı kontrol altında tutan ekipler, son olarak şikayet üzerine Mersin Limanı içerisine kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Seçer: "Denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız"

Başkan Seçer de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Mersin'de kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerine dikkat çeken Seçer, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20.5 milyon TL ceza yazdık. Artık denizimizi 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denetliyoruz. Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.