Adana'da genel cerraha trafikte bıçaklı saldırı

Olay, Adana'da meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce doktor bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçakla yaralanan doktor hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı. Yavuz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.