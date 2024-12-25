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1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar 2025 yılı aylık hesabından etkilenmeyecektir

Ziyaretçilerimizden gelen sorularda sıklıkla emekliliklerini 2025 yılını sarkıtmamayı düşünmektedirler. Söz konusu hesaplama sistemi işçi, esnaf statüsünden emekli olacaklar ile 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanları kapsamakta, ancak 5434 kapsamında olanları kapsamamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 00:10, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:46
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1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar 2025 yılı aylık hesabından etkilenmeyecektir

Soru : 2007 ağustos ayında polis memuru olarak göreve başladım 2008de sağlık sorunum başladı fakat vergi indirim belgemi (%70) başka bir kuruma engelli memur olarak geçiş yaptıktan sonra 2016 yılında çıkarttım 2016 dan beri engelli memur haklarına sahibim kafam çok karışık emekli dilekçemi ne zaman vereceğimi bilemiyorum emeklilik dilekçesini ocak 15 e kadar vermem gerektiğine dair bir yazı okumuştum yüzde 30 eksik maaş almamak ve hak kaybına uğramamak için. Bağ kur hizmetim 1 yıl 1 ay 19 gün, memuriyet hizmet sürem 17 yıl 5 ay, fiili hizmet sürem 2 yıl 1 ay 29 gün, emekliliğe esas hizmet sürem 20 yıl 8 ay civarında. bu şartlarda hak kaybına uğramamak için malulen veya normal erken yaşlılık emekliliği için dilekçemi ne zaman vermeliyim

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler yine 5510 sayılı Kanunun geçici madde 4 hükmüne istinaden uygulanmaya devam ettirilmektedir. Yani, 5434 kapsamında olan memurlar için emeklilik dilekçelerini hangi yıl ve hangi tarihte verirlerse versinler hesaplama sisteminde bir azalma olmayacaktır.

Yakın zamanda,
https://www.memurlar.net/haber/1109661/
https://www.memurlar.net/haber/1121051/
https://www.memurlar.net/haber/1070490/

adreslerimizde de değerlendirmesini yaptığımız konudan da anlaşılacağı üzere, 5434 kapsamında olan memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında bazı kalemler esas alınmakta, bu hesaplama hangi yıl olursa olsun aynı olmaktadır.
Sadece, ilk emeklilikte emekli ikramiyesinden katsayı artışı oranında yararlanma açısından emeklilik tarihleri önem arz etmekte, ancak emekli aylığı yönüyle otomatik artış olduğundan bir değişikliğe yol açmamaktadır.
5434 kapsamında olan memurlar için emekli aylığı hesaplama sistemi ile malullük aylığı veya engellilikten veya çalışma gücü kaybından dolayı emeklilikte aylık ve ikramiye hesaplama sitemi aynı olmakta, bir değişiklik bulunmamaktadır.

Bu konuda değerlendirmelerimiz için,
https://www.memurlar.net/haber/678784/
https://www.memurlar.net/haber/1095720/
adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, 5434 kapsamında olan memurlar için malulen emeklilik ile engelli emeklilikte nasıl bir yol izlenmeli başlıklı değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/1096763/
Adresimiz ziyaret edilebilir.

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

2007 yılında polislik mesleğine başladığınızı belirttiğinizden, siz 5434 kapsamında memur olmaktasınız.
Normal emekli aylığı bağlanabilmesi için mutlaka 25 tam hizmet yılınızın (yıpranma payınız, işçi ve esnaf olarak geçen süreleriniz de dahil olmak üzere) ve 60 yaşınızı doldurmanız gerekmektedir. 60 yaşınızı dolduracağınız tarihten polis mesleğinde kazanmış olduğunuz yıpranma payının 3 yılı geçmemek üzere yarısı düşülmesi gerekecektir.

25 Hizmet yılınızın olup olmadığını Kurumunuzdan öğrenmenizi tavsiye etmekteyiz.

Diğer konu malulen emeklilik konusudur. Malulen veya çalışma gücü kaybına dayalı emeklilik için ilk önce Kurumunuza müracaat etmeniz ve Kurumunuzca da SGK ile yazışma yapması ve sağlık raporunuz şayet SGK Sağlık Kurulunca da incelenmesi neticesinde malullüğünüzü veya çalışma gücü kaybınıza istinaden kabul etmesi halinde normal emeklilik dışında bu kapsamda emekli olabileceğinizi,
Ancak, yukarıda da açıkladığımız üzere emekli aylık ve ikramiye sistemi 5434 kapsamındakiler için aynı olduğundan ister bugün, ister 2025,2026,2027 veya daha ileriki yıllarda 25 hizmet yılınızı (işçi, esnaf, yıpranma payı, polislik süresi dahil) emeklilik talebinde bulunmanız halinde aylık bağlanma sisteminden olumsuz yönde etkilenmeyeceğinizi,

değerlendirmekteyiz.


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