Bir il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin'in Şavşat ilçesinde 18 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 18 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.