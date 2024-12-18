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TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesi ne olacak?

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için oylama başlatıldı. Alanında uzman isimlerden oluşan değerlendirme kurulunca belirlenen "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" kelimeleri, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında oylamaya açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 19:32, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:01
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TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesi ne olacak?

TDK'den yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi.

"2024 yılının kelimesi" oylamasının, bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

- "Yapay zeka" mı, "merhamet" mi?

Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden katılım sağlanıyor.

"Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek katılımcılar, "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" kelimelerinden birini seçebilecek.

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