Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde başladı.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda sonra şu açıklamayı yaptı:

Bugün bir araya geldik. Pazartesi günü yapmış olduğumuz toplantıda önümüzdeki hafta itibarıyla üçüncü toplantı yapılacak ve nihayete erilecekti. Olağanüstü bir çağrım oldu. Biz de burada bulunduk. Temennimiz hayırlı olması. Sabahleyin TÜRK-İŞ'te asgari ücretlinin görüşünü aldık. Bakanlığımıza komisyon toplantısı olarak katıldı. Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi.

"KAMUOYU SÜREKLİ TÜRK-İŞ NİYE RAKAM AÇIKLAMIYOR DİYOR"

Kamuoyu sürekli TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor? Değerli arkadaşlar siz de ne hükümete, ne işverene bir rakam söylesin diye bizim kadar üzerinde durmuyorsunuz. Biz hala aynı yerdeyiz. Para talep eden tarafız. Para veren ve siyasi iktidar bir rakam söylesin ki biz ona göre tavrımızı alalım diye söyledik. Dolayısıyla bugün Çalışma Bakanı'mız da komisyona başkanlık etti.

"GEÇİM SIKINTIMIZI DİLE GETİRDİK"

Görüşlerimizi sunduk. Geçim şartlarımızı sunduk. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. 8 milyon civarında asgari ücretli arkadaşımızın bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, çocuklarının ihtiyacını karşılayabilsin, evin giderini karşılayabilsin diye gündeme getirdik, konuştuk. Söylediklerimizden rakam çıkıyor. Rakamın tamamı çıksa onu verme şansları yok. Bu kadar giderleri saymamam rağmen giderlerin çok maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Bakanımızı bizim görüşlerimizi, işverenin görüşlerini aldı.

İnşallah önümüzdeki hafta bir sonuç çıkacak. Temennimiz kabul gödecek bir rakam gündeme gelsin. Asgari ücret düşük olursa 1 yıl çalışırız ve 1 yıl geçinemeyiz. 17 bin iki lira ile arkadaşlarımız alım gücü eridiği için geçen yıl geçinemedi.

"KABUL EDEBİLECEĞİNİZ BİR ÜCRET GELİRSE TAMAM DERİZ"

Temennimiz oy birliği ile olsun. Şimdiye kadar oy birliği ile 6 defa olmuş, 18 defa muhalif olmuşuz. Bizi muhalif olarak inşallah tekrar yapmazlar. Makul ölçülerde bir ücret getirirler. O ücret de kabul edeceğimiz bir ücret olursa biz de tamam deriz. Kabul etmeyeceğimiz bir ücret olursa kabul etmeyiz.

Şimdi deniliyor ki ücret kabul etmezseniz ne yapacaksınız? Bu toplu sözleşme değil, bu pazarlık ücreti değil, başlangıç ücreti nedir? Bundan az ücret vererek işçi çalıştıramazsın. Aynı işverenin altında yıllarca çalışan işçi arkadaşlarımızın hala asgari ücretle çalıştığını biliyoruz. Bunların kıdemi yok mu? Maalesef yok. Alım gücünü göz önünde getirerek inşallah sonuç olur diye düşünüyorum.

"İŞVEREN TARAFI HİÇ RAKAM SÖYLEMİYOR"

Ramazan Ağar, asgari ücret için bir rakam dile getirmenin en kolay şey olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor, biz de söylemiyoruz. Biz geçinemiyoruz. Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Rakam söylemek en kolayı. Makul rakam söyleyenler var. Bunlar oyalamadan başka bir şey değil. Milleti beklentiye sokmanın anlamı yok. Beklentileri ortaya koyup kamuoyuna açıklamaları lazım."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından açıklama"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" dedi.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik.2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız".