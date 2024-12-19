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'Milletvekilinden Gaziantep'e yeni isim önerisi'

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gaziantep halkına Suriyelilere gösterdiği misafirperverlik nedeniyle "minhar" unvanı verilmesini talep etti. Kaya, bu önerisini resmileştirmek için Meclis'e kanun teklifi sundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 07:47, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 07:49
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'Milletvekilinden Gaziantep'e yeni isim önerisi'

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Eruğrul Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmelerinde çarpıcı bir konuşmaya imza attı.

Kaya, Kurtuluş Savaşı yıllarında 3 farklı ülke tarafından işgal edilmesine karşın büyük bir direnç göstermesi nedeniyle Antep'e 8 Şubat 1921 tarihinde Gazilik unvanı verildiğini belirterek, 2011'den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle Gaziantep halkına "minhar" (misafirperver) unvanının verilmesini istedi.

Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Kaya, konuşması sırasında yaptığı öneriyle sınırlı kalmayarak, TBMM başkanlığına sunduğu teklifte Gaziantep için 'minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti. Yaptığı konuşmada önerisine ilişkin "Bu yüce Meclis, Gazianteplilere Gazilik unvanı vererek bizleri şereflendirmiştir. Şimdi Gaziantepliler, bu yüce meclisten başka bir şerefli unvanı almayı bizce hak etmiştir" ifadelerini kullanan 48 yaşındaki milletvekili, sosyal medyada büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Suriyeli sığınmacı nüfusunun en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te 430 bine yakın Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor.

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