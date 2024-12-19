Bahçeli, Suriye'den gelen SMO komutanlarını kabul etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Cesim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci ile görüştü. Bölge ile ilgili bilgi alışverişinin ardından Bahçeli'nin Suriye'den gelen heyete hayır duasında bulunduğu bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 07:51, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 07:53
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Suriye'den gelen heyet"
"Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.