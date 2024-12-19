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'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen atamaları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geylan, KPSS'de başarı sıralamasına girdiği halde atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine değinerek mülakat sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 07:49, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:06
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'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'

Mülakatlarda Sapmalar

Talip Geylan, mülakat komisyonlarının takdir yetkisi nedeniyle adaylara farklı puanlar verdiğini ve bu durumun bazı öğretmenlerin kapsam dışında kalmasına neden olduğunu ifade etti. Geylan, "KPSS sonucuna göre ilk 20 bine girerek atanmaya hak kazanmış ancak mülakat neticesinde elenmiş öğretmen adaylarına ilave atanma hakkı verilmesi gerekiyor," dedi.

ÖMK Kılavuzu Beklentisi

Geylan, ÖMK kapsamında öğretmenlere sağlanacak uzman ve başöğretmenlik unvanlarının yürürlüğe girmesi için gereken kılavuzun hala yayınlanmadığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Yüz binlerce meslektaşımız, ÖMK Kılavuzu'nun yayınlanmasını ve bu unvanları alarak tazminatlardan faydalanmayı bekliyor.

Bu süreç zaten çok gecikti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrımız, kılavuzun bir an önce yayınlanmasıdır.

Öğretmenlerimiz, 15 Ocak'ta 2025 yılının ilk maaşını alırken tazminatlarını da alabilmeli."

Talepler

  • KPSS'de başarı sırasına girdiği halde mülakatlar nedeniyle atanamayan öğretmenlere ek atama hakkı verilmesi.
  • ÖMK Kılavuzu'nun acilen yayınlanarak, öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik unvanlarından doğan tazminatları 2025 yılının ilk maaşıyla birlikte alabilmesi.
  • Geylan'ın açıklamaları, öğretmen camiasında büyük bir beklenti yaratan ÖMK düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

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