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Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler

Denizli, son iki günde sabaha karşı meydana gelen 3.9 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Son olarak Baklan ilçesi merkezli yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 08:11, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:13
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Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Denizli'nin Baklan ilçesinde saat 04.58'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Vatandaşlar deprem sırasında kısa süreli panik yaşarken, AFAD yetkilileri şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

Dün 4.0 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı

Denizli'deki sarsıntılar, dün sabaha karşı saat 05.41'de Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğündeki depremle başlamıştı. Bu depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiş, bölge halkı tedirginlik yaşamıştı.

Denizli'de deprem riski ve hatırlatmalar

Denizli, Ege Bölgesi'nde yer alan ve aktif fay hatları üzerinde bulunan bir şehir. Uzmanlar, bölgede her an depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatarak, halkın deprem çantası hazırlaması ve güvenli alanlarını belirlemesi konusunda uyarılarda bulundu.

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