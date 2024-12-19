54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siberağ-12 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu.

Bakan Yelikaya, X paylaşımında, "54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-12 operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı" dedi. Bakan Yerlikaya ayrıca şunları kaydetti:

"ÇOK MİKTARDA KRİPTO VARLIK ELE GEÇİRİLDİ"

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen "SİBERAĞ-12" operasyonlarında şüphelilerin;

Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla "kripto varlık transferi yapmak" suçundan Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."