Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız

Türkiye Gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; Türkiye, ilmek ilmek dokuduğu savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aştı. Denizlerdeki milli mühendislik gücümüz Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Türk savunma sanayii adına tarihi niteliğe sahip bir imza atarak, ilk defa bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmesini sağladı. Portekiz Deniz Kuvvetlerinin açmış olduğu "Lojistik Destek Gemisi" ihalesine katılan STM, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bıraktı. Buna göre, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında STM ana yükleniciliğinde iki adet gemi tasarlanarak, Türkiye'deki tersanelerde inşa edilecek. Türkiye ve Portekiz arasında iş birliğini artıracak gemilerin inşası 2025'te başlayacak.

Türkiye'nin savunma sanayii ürünü ihracatında attığı bu adımı gazetemize değerlendiren savunma uzmanı Turan Oğuz "Türkiye için önemli bir adım atıldı. Hem NATO hem de AB üyesi ülkelere Türkiye'nin geldiği standartların gösterilmesi açısından önemli bir anlaşma yapıldı. Bu elbette ki Türkiye'deki ürünlerin yaygınlaşması açısından da kritik bir rol üstlenecek. Bu sebeple imzalanan sözleşme önemli" dedi.

BU İHRACAT REFERANS OLACAK

Türkiye'nin hem kendi donanması hem de Pakistan donanması için lojistik gemiler ürettiğini, Portekiz adımının da bunların ardından geldiğini söyleyen Oğuz, denizde ikmal muharebe destek gemisi (DİMDEG) ile çok daha ileri seviyede gemiler üretildiğinin altını çizdi. Oğuz "Pakistan'a da gemi yaptık. Türkiye'nin daha öncedeki tecrübeleri burada önemli oldu, yaptığı benzer gemiler halihazırda denizlerde aktif görev alıyor. Türkiye'nin Portekiz'le ilişkileri de oldukça iyi bir noktada. Kendi sınıfında önemli bir aşama. Elbette ki bu ihracat diğerleri için bir referans olacaktır. AB ve NATO ihalelerinde benzer akaryakıt gemileri sınıfında Türkiye'yi öne çıkartacak. Bir NATO ve AB ülkesine ürün satılmış olması Türkiye'nin yüksek standartlarda savunma sanayi ürünü üretebildiğinin göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı. Bu arada Türk savunma şirketleri, bugün başlayacak ve dört gün sürecek olan Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda ürünlerini görücüye çıkardı.

90 GÜN KESİNTİSİZ GÖREV YAPACAK

Türkiye'nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, denizde ikmal ve lojistik destek gemileri, akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekat maksatlı da görev alabilecek.

137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18+knot azami sürate sahip olacak gemiler, 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafi f taktik zırhlı araçlar taşınabilecek. Gemiler; modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde kriz zamanlarında; insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek.

Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, temel harp türlerine yönelik sensör ve silah sistemlerini de bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca helikopter ve insansız hava araçları (İHA) için platform ve İHA'lar için hangar da yer alacak.