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Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Akdeniz'de tüm dengeleri değiştirecek açıklamalara imza attı. Akar, Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 08:33, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:06
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Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Meclis TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akar, Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğini ifade ederek bu durumun Akdeniz'de yeni bir denklem oluşturacağına dikkat çekti.

"SURİYE'DE TERÖRİST GRUPLARA ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Terörle mücadele kararlılık mesajı veren Hulusi Akar, "Suriye'de terörist gruplara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkemizin bekası milletimizin refahı ve güvenliği için terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edecektir." dedi.

Suriyelilerin gönüllü dönüşüne de değinen Akar, "Suriyelilerin güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönmeleri için gereken çalışmalar yapıldı, yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİN SAĞLANAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Akar konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İsrail'in "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlali kabul edilemez. Savunma sanayi çalışmaları bir üretim meselesi değil devletimizin bekasına yönelik atılmış stratejik bir adımdır. Ateşkesin sağlanması, diplomasi yolunun açılması ve tarafların masaya oturması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve diplomatlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor."

SURİYE İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI YAPILIRSA TÜRKİYE'NİN SAHA HAKİMİYETİ ARTACAK

Suriye'de yeni yönetimin seçilmesi, ülkede düzenin sağlanmasının ardından Türkiye'nin deniz yetki alanı hamlesi yapabileceği belirtiliyor. Türkiye, Suriye ile diplomatik ilişkilerini diğer ülkelerden daha hızlı güçlendirmek için Şam Büyükelçiliği'ni hızla açmıştı. Yeni dönemde, Suriye ile yapılacak olası MEB anlaşması Akdeniz'de Türkiye'nin kıtasahanlığını genişletecek.

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