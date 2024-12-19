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Dolar yükselişini sürdürdü

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar/TL 35,0157 seviyesini aştı. İşte 19 Aralık Perşembe güncel döviz kurları...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 17:36, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:38
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Dolar yükselişini sürdürdü

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları35,019035,020035,078035,0790
Avro36,786036,787036,588036,5890
Sterlin44,427044,435044,150044,1590
İsviçre frangı39,192039,198039,070039,0800
ANKARA
ABD doları34,989035,069035,048035,1280
Avro36,746036,826036,548036,6280
Sterlin44,367044,577044,090044,3000

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