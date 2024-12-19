Dolar yükselişini sürdürdü

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,0190 35,0200 35,0780 35,0790 Avro 36,7860 36,7870 36,5880 36,5890 Sterlin 44,4270 44,4350 44,1500 44,1590 İsviçre frangı 39,1920 39,1980 39,0700 39,0800 ANKARA ABD doları 34,9890 35,0690 35,0480 35,1280 Avro 36,7460 36,8260 36,5480 36,6280 Sterlin 44,3670 44,5770 44,0900 44,3000