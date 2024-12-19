Dolar yükselişini sürdürdü
Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar/TL 35,0157 seviyesini aştı. İşte 19 Aralık Perşembe güncel döviz kurları...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 17:36, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,0190
|35,0200
|35,0780
|35,0790
|Avro
|36,7860
|36,7870
|36,5880
|36,5890
|Sterlin
|44,4270
|44,4350
|44,1500
|44,1590
|İsviçre frangı
|39,1920
|39,1980
|39,0700
|39,0800
|ANKARA
|ABD doları
|34,9890
|35,0690
|35,0480
|35,1280
|Avro
|36,7460
|36,8260
|36,5480
|36,6280
|Sterlin
|44,3670
|44,5770
|44,0900
|44,3000