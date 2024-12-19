Altının kilogram fiyatı 2 milyon 991 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 991 bin lira, en yüksek 3 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 2 milyon 991 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 14 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 264 milyon 296 bin 582,45 lira, işlem miktarı ise 1.103,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 280 milyon 654 bin 358,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: