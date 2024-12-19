Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan listede yeni firmalar paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 35 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucuk ve dana kaburgada domuz eti, kıymalı pide ve börekte de sakatat tespit edildi.

SUCUK VE KABURGA DİYE DOMUZ ETİ YEDİRMİŞLER

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile balda taklit ve tağşiş tespiti, hazır kıymada sakatat tespiti gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 29 artışla 836'ya yükseldi.