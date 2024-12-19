Üniversite araştırma görevlisi alımını düzeltti!

17 Aralık 2024 tarihli "Araştırma Görevlisi İlanlarında Başvurular Sınırlandırılmamalı" başlıklı yazımızda;

Samsun Üniversitesi'nin 16 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yer alan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara aykırı olarak en az B2 seviyesinde bir batı dili bilmek şartının arandığını, bu durumun gecikmeksizin düzeltilerek Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kurallara uygun hale getirilmesinin elzem olduğuna dikkat çekmiştik.

Haberimiz üzerine, Samsun Üniversitesi tarafından 19 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme metniyle ilanda yer alan özel şartlar kaldırılmıştır. Hızlı bir şekilde hassasiyet gösteren üniversite yönetimine adaylar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

