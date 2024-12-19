İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, kent merkezi ile Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde kayıt bulunan şüphelileri yakaladı.

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