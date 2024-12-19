Yeşil ürünlere çifte vergi olmayacak
Yeni İklim Yasası ile Türkiye'de üretilen 'çevre dostu' ve 'yeşil' ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracında çifte vergilendirmenin önüne geçilecek. Böylece AB ülkeleri ile yapılan ihracatta mükelleflerin hem Türkiye'ye hem AB üyesi olan ülkelere tek bir ürün için çift vergi ödemesinden kaynaklı maliyet yükü yarı yarıya azalacak.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 09:27, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:29
Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Bunun için İklim Yasası Teklifi'nin Meclis gündemine alınması bekleniyor. Söz konusu teklif ocak ayında AK Parti Meclis Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. İklim Yasası kapsamında, Türkiye'nin AB ile 216 milyar doları bulan ikili ticaretini 300 milyar dolar bandına ulaştırmak için ihraç edilen ürünlerin yeşil ürün ve karbon sıfır üretimle yapılması sağlanacak.