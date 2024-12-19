Somali ile balıkçılıkta iş birliği

Yeni Şafak'tan Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre; İki ülke arasında balıkçılık alanında iş birliğinin sağlanabilmesi ve geliştirilmesi için tüm mevcut teknik altyapı, bölgedeki güvenlik ve ülkelerin birbirlerinden talepleri göz önünde bulundurularak Ortak Komite altında detaylıca ele alınacak. Kurulacak olan komitenin ardından Somalili balıkçılar hem Türkiye'de hem de kendi memleketlerinde gelişmiş balık avcılığı eğitimlerini Türk balıkçılardan alacak. Ardından ise Türk firmaları Somali'nin sularında balıkçılık faaliyetlerine başlayacak.

KAZAN-KAZAN İLKESİ

Heyetler arasında yapılan görüşmede konuşan Yumaklı, Türk balıkçılarının uluslararası sularda başarılı faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekerek, "Balıkçılık alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşabileceğimizi, bilgi deneyimimizi Somali'ye götürebileceğimizi, Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kazan-kazan ilkesi ile Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesine yönelik teknik komitenin oluşturulması ve ilk toplantısını Türkiye'de yapması önerisinde bulunan Yumaklı, bunun bir başlangıç noktası olacağını, süreç içinde iki ülkenin balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliği ilkesi doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirebileceğini söyledi.