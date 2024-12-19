4 yabancı yatırımdan biri gayrimenkul

TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
Süte yüzde 17 zam
Süte yüzde 17 zam
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Asgari ücrette kritik gün: Rakamlar netleşiyor
Asgari ücrette kritik gün: Rakamlar netleşiyor
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Kar nedeniyle o ilde engelli ve hamile kamu personeline izin
Kar nedeniyle o ilde engelli ve hamile kamu personeline izin
Konut satışlarında artış: İpotekli satışlar yüzde 316 arttı
Konut satışlarında artış: İpotekli satışlar yüzde 316 arttı
Bütçe Kanunu Genel Kurul'da: 7 ve 8. maddeler kabul edildi
Bütçe Kanunu Genel Kurul'da: 7 ve 8. maddeler kabul edildi
Asgari ücrette ilk rakamlar yarın masada olacak
Asgari ücrette ilk rakamlar yarın masada olacak
Bir il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesi ne olacak?
TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesi ne olacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

4 yabancı yatırımdan biri gayrimenkul

Türkiye'ye son 18 yılda yapılan yabancı yatırımların yüzde 27,5'ini gayrimenkul yatırımları oluşturdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 09:31, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:38
Yazdır
4 yabancı yatırımdan biri gayrimenkul

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sona yaklaşıyor. Gene Kurul, 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu'nu da bağlamaya başladı. Meclis'e sunulan kesin hesap cetvelleri incelendiğinde son 18 yılda, Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin 255,7 milyar dolara ulaştığı ve yatırımda bulunan uluslararası şirket sayısının 2006 yılında 5 bin iken 2024 yılında 83 bine çıktığı görüldü.

70 MİLYAR DOLARLIK PAY ALDI

Uluslararası doğrudan yatırımlar için gayrimenkul yatırımları 70 milyar 272 milyon doları bulurken, bu yatırımların yabancı yatırımlar içindeki payı yüzde 27,5 oldu. Sermaye yatırımları ise 185 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Öte yandan Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ile Orta Doğu'da en çok yatırımcı çeken 2'nci ülke oldu. Uluslararası doğrudan yatırım akımlarından Türkiye'nin aldığı pay, 1990-2002 yılları arasında yüzde 0,2 seviyesindeyken 2002-2024 arasında bu pay yüzde 0,9'a yükseldi. Ekonomi yönetimi, uluslararası doğrudan yatırım pastasından Türkiye'nin aldığı payın yüzde 1,5'e yükselmesini hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber