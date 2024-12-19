Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmada 18, polis ekipleri de kent merkezinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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