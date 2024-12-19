Kumar oynayan 27 kişiye dudak uçuklatan ceza!
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bağ evinde kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 09:55, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:56
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pir Hasan Yaylası'ndaki bağ evinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza kesildi.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen İ.S, H.T. ve M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.