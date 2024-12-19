Kumar oynayan 27 kişiye dudak uçuklatan ceza!

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen İ.S, H.T. ve M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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