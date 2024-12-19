Yüzü parçalandı, hakem sarı kart bile göstermedi

6 gollü Monaco-Paris Saint-Germain maçında yaşanan bir sakatlık pozisyonu maçın önüne geçti.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynana ve PSG'nin 4-2 galip geldiği karşılaşmaya Gianluigi Donnarumma'nın talihsiz sakatlığı damga vurdu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Monaco'nun oyuncusu Wilfried Singo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa müdahale etmeye çalışırken kramponuyla Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne sert bir şekilde temas etti.

Çarpışma sonucu yüzü parçalanan İtalyan kaleci, maça devam edemedi. İlk müdahalesi sahada yapılan Donnarumma'nın yüzüne dikiş atıldı.

Pozisyonun ardından hakemin herhangi bir kart göstermemesi, tepkiye neden oldu.

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