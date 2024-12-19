Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi

17-25 Aralık kumpası FETÖ'nün yargıya ve emniyete sızdırdığı elemanları aracılığıyla devleti ele geçirme planı olarak tarihe geçti. Hain kumpas sürecinde üretilen sahte delillerle seçilmiş hükümet direk hedef alındı. Kumpasın başrolünde ise yargıya ve emniyete sızan FETÖ üyeleri yer aldı. Kumpasın 11 yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH'tan Halit Turan'a konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partinin, bugüne kadar çok sayıda vesayet girişimiyle, anti-demokratik dayatmalarla mücadele ettiğini, şiddete varan sokak hareketleriyle, kalkışmalarla, kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yılmaz Tunç, "bunlardan biri de hiç şüphesiz, bundan 11 yıl önce, 17-25 Aralık sürecinde yaşananlardır.



17-25 Aralık, sadece emniyet-yargı eksenli bir kumpas değil, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla hain FETÖ mensuplarının hukuka aykırı bir şekilde sahte delillerle hükümetimizi hedef aldığı alçak bir darbe girişimidir" dedi.

"İKTİDAR DEMOKRASİ DIŞI YOLLARLA ORTADAN KALDIRMAK İSTENDİ"

17-25 Aralık'ın bir grup FETÖ mensubu tarafından demokrasiye, milli iradeye, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren, emniyet ve adalet teşkilatlarının adını lekeleyen hain bir eylem olduğunu kaydeden Bakan Tunç söyle konuştu; "17-25 Aralık; anayasal düzeni yok sayarak demokrasimizi karanlık günlere geri döndürmeyi amaçlayan, milli irade düşmanı vesayetçi aklın kirli operasyonlarından biridir.

Aynı karanlık zihniyet ve iş birlikçileri, sadece 17-25 Aralık'ta değil geçmişte de kirli senaryolarını uygulamaya koymak istemiştir. Her 10 yılda bir yaptıkları darbelerle millet iradesini hiçe sayan vesayetçi yapı; kapatma davaları, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası, bir sokak kalkışması olan Gezi olaylarıyla seçilmiş iktidarı demokrasi dışı yollarla ortadan kaldırmaya yeltenmiştir. Milletimizin desteğiyle karanlık amaçlarına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, bu kez de yıllarca devletin içinde sinsice yuvalanmış hain FETÖ mensuplarınca 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden darbe yapmaya kalkmış ancak aklını ve iradesini FETÖ'ye teslim edenlerin kumpası boşa çıkmıştır.



Devletimizin kurumlarına sızan, desteğini yurt dışı kaynaklı şer odaklarının yaptığı hain FETÖ mensupları masa başında ulaşamadıkları alçak hedeflerine bu kez millete kurşun sıkarak ulaşmak istemişler, 15 Temmuz'da milli irademizi, demokrasimizi, seçilmiş hükümetimizi hedef alan kalleş bir darbe ve işgal girişiminde bulunmuşlardır. Darbe kalkışmasının ilk anında Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve çağrısı üzerine aziz milletimiz meydanları doldurarak hem liderine sahip çıkmış hem de hainlere fırsat vermemiştir."

YARGI MENSUPLARI TARİHE GEÇTİ

Bakan Tunç; "Hem 17-25 Aralık sürecinde hem de 15 Temmuz'da harekete geçen, milletimizin canına kasteden caniler hakkında tutuklama emri veren hakim ve savcılarımız, milli iradenin yanında yer alan bağımsız ve tarafsız yargı mensuplarımız, ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği sergilemiştir.

Onlar tarihe darbecilere, vesayet odaklarına selam duran değil milli iradenin yanında yer alan, demokrasiye inanmış kahraman yargı mensupları olarak geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar demokrasimize, milli iradeye, ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna kasteden hain girişimlere, yozlaşmış zihniyete geçit vermedik. Milli irade bayrağını yere düşürmedik.



Bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla, hain terör örgütleriyle, her alanda büyüyen ve güçlenen ülkemizin önüne set kurmak isteyen şer adaklarıyla mücadelemizi 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Kirli emeller peşinde koşanlara asla fırsat vermeyeceğiz.



Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, temel hak ve özgürlükleri koruyarak güçlendirmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İç cephemizi tahkim ederek milletimizden aldığımız güçle ülkemizi daha huzurlu bir geleceğe taşıyacağız. Aziz milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.