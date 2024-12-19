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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 18:20, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 18:27
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,63 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit bırakırken, gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.

ABD ekonomisi de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyon ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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