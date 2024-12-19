İzmir'de iş kazası: Yumurta makinesi can aldı

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.

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