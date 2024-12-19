Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve iki çocuk babası öğretmen, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

Öğretmen Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş.'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

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