Süper Lig'de yeni haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

21 Aralık Cuma

20.00 İkas Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın

22 Aralık Cumartesi

16.00 Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor: Ali Şansalan 19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

23 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Gaziantep FK - Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır 16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük 16.00 Bellona Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen

Bellona Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen 19.00 Trabzonspor - Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

24 Aralık Pazartesi