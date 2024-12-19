Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi.

Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan K. (46), Enver G. (34) ve Hakan'ın kuzeni Ahmet A. (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇELİŞKİLER NEDENİYLE RAPOR YENİDEN İSTENDİ

Davanın 3'üncü duruşmasında, Afgan ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan alınan bilimsel mütalaayı mahkemeye sunuldu. Belirtilen iş kazası raporunun gönderilmemesi, yakma eyleminin ölümden önce gerçekleşmiş olma ihtimali, vücuttaki kırıkların raporlarda yer almaması, boğularak ölüm şüphesi gibi çelişkilerin giderilmesi için dosya, yeniden rapor alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahkeme heyetinin kararıyla gönderilen dosyayı değerlendiren Adli Tıp Kurumu 3'üncü İhtisas Kurulu, 20 sayfalık rapor hazırladı. Raporda; ifadelerden otopsi raporuna kadar 19 sayfa boyunca tartışma yapılırken yarım sayfa 'sonuç' metninin olduğu görüldü. Raporda; Afgan madenci Nourtani'nin zehirlenerek ölmesine dair tıbbi delillerin bulunmadığı belirtilirken, bacağındaki kemik deformasyonlarının yanığa bağlı oluştuğu tespiti yapıldı.

KÖMÜRLEŞME DERECESİNDE YANIK HALDE BULUNDUĞU RAPORDA

Kesin ölüm nedeni ve şeklinin bilinemediği, yakılma eyleminin ölümden sonra olduğu ifade edilen raporda, "10 Kasım 2023 tarihinde yol kenarında göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık halde bulunduğu, kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu, ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihi ile uyumlu olduğu, olay sonrası gecikmeden 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedavi başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, yeniden alınan raporun çelişkileri gidermediğini söyledi.