Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!

İstanbul'un popüler ilçelerinde nikah ücretleri zamlanmış durumda. Birçok belediye, yeni yıldan itiberen nikah ücretlerine zam yapma kararı aldı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Evlilik yapmak isteyenler için sadece nikah töreninin maliyeti oldukça yüksek. İstanbul'da nikah salonu ücretlerindeki artış, yuva kurmayı düşünen çiftleri kara kara düşündürüyor.

Özellikle İstanbul'un merkezi bölgelerinde evlenmek isteyenler, yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyor.

Örneğin, 2018 yılında Kadıköy Belediyesi'nde hafta içi nikah kıyma ücreti 268,5 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu ücret yüzde 870 artarak 2.605 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, Avrupa Yakası'nın popüler ilçelerinden Şişli Belediyesi'nde de 2018'de 150 TL olan nikah kıyma ücreti, 2024'te yüzde 767 oranında artarak 1.300 TL'ye çıktı.

Nikah salonu ücretlerindeki bu artış, düğün salonu fiyatlarına kıyasla daha düşük olsa da, son yıllarda düğün organizasyonları ve salon ücretlerinin hızla yükselmesi, sade bir nikah töreni yapmak isteyen çiftleri bile büyük bir mali yükle karşı karşıya bırakıyor.

AİLE CÜZDANINA DA ZAM

Ayrıca, 2024 yılında 705 TL olan aile cüzdanı bedelinin 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranına göre yaklaşık 1.040 TL'ye çıkması bekleniyor.