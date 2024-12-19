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Son seçim anketini açıkladı: AK Parti, CHP'nin 6 puan önünde

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden anket şirketlerinden Betimar, son seçim anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,6'ya yükselirken, CHP'nin oy oranı yüzde 27,3'e geriledi. Son gelişmelerin ardından iki parti arasındaki fark 6,3 puana çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 11:31, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:34
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Son seçim anketini açıkladı: AK Parti, CHP'nin 6 puan önünde

Her dönemde olduğu gibi seçim anketleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar Araştırma, kapsamlı bir seçim anketi yaptı.

1750 kişiyle 26 ilde yapılan araştırmanın sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinden paylaştı.

ESAD SONRASI AK PARTİ FARKI AÇTI

Buna göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından oy kaybı yaşayan AK Parti, geçen 9 ayın ardından kayıplarını telafi etti.

Baas rejiminin devrilmesi sonrası yapılan ankette kasım ayında AK Parti ile CHP arasındaki AK Parti lehine olan 2 puanlık farkın ekonomik krize rağmen 6 puana çıkması dikkat çekti.

ARTIŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz ay 31,9 oy oranına sahip olan AK Parti yaşanan son gelişmelerin ardından oy oranını yüzde 33,6'ya yükseltti.

CHP'NİN OYLARI Düşüyor

Şirketin düzenli yaptığı anketlerde 2023 genel seçimlerinden sonra gerileyen AK Parti'nin yeniden aynı seviyeye yaklaştığı, yerel seçimlerde ise galip çıkan CHP'nin oylarında gerileme olduğu görüldü.

Kasım ayında yüzde 29,6 oy oranına sahip olan CHP'nin oyları aralık ayı itibariyle yüzde 27,3 gerilemiş oldu.


İşte Betimar ANKET SONUÇLARI

Betimar'ın yapmış olduğu anket sonucu ve diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 33,6

CHP: Yüzde 27,3

DEM: Yüzde 9,8

MHP: Yüzde 9,3

Zafer Partisi: Yüzde 5,3

İyi Parti: Yüzde 4,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,3

Anahtar Parti: Yüzde 1,8

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