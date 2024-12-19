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İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor

İstanbul'da sağlık kuruluşları her gün yarım milyon kişiye hizmet veriyor. Kentte randevuya gelmeyenlerin oranı yüzde 10'u bulurken, bu durum randevu bekleyen hastalar için büyük sorun oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 11:50, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:52
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İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" ile vatandaşların sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla sistematik şekilde randevu hizmeti verildiğini söyledi.

MHRS'nin dünyada takdir ve beğeni topladığını dile getiren Güner, randevu sistemi sayesinde kimin hangi hekime, hangi saatte muayene olacağının takip edilebildiğini kaydetti.

"Hasta bakım oranında da yüzde 7'lik artış var"

Güner, vatandaşların randevularını "mhrs.gov.tr", e-Devlet veya ALO 182 üzerinden alabildiğini anımsatarak, "Randevu sistemimiz şu anda tüm Türkiye'de benimsenmiş durumda. İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene olmakta. Geçen yıla göre hasta bakım oranında da yüzde 7'lik artış var." dedi.

"Vatandaşların yüzde 10'u aldıkları randevuya gelmiyor"

Kentte 53 kamu hastanesi ve 4 bin 500'den fazla aile hekimliği biriminde yüksek kaliteli sağlık hizmetinin sunulduğunu aktaran Güner, şöyle devam etti:

"İstanbul'da randevuya sadakat oranı yüzde 90. Vatandaşların yüzde 10'u aldıkları randevuya gelmiyor. Bu durum, mevcut randevu bekleyen ve hekime ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için büyük problem. O nedenle yüzde 10'luk kapasiteyi de kullanmak için konuya hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Her randevuya gelmediğimizde, her randevuyu işgal ettiğimizde, sağlık hizmetine ulaşmak isteyip buna ihtiyacı olan bir kişinin hakkını yemiş oluyoruz."

Sağlık sisteminde aile hekimliğinin önemine değinen Güner, hastanın hekimini seçerek randevusunu alabildiğini ancak doğru doktora ulaşmanın daha önemli olduğunu vurguladı.

Hastanın ihtiyacı olmayan bir hekime muayene olduğunda asıl ihtiyaç duyan kişinin o doktora ulaşmasının engellendiğini ifade eden Güner, doğru randevunun hekim tarafından alınabildiğini dile getirdi.

"Kişi, yaşadığı sorunun tedavisine kendisi karar vermemeli"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşların iç hastalıkları, kadın doğum ve ortopedi polikliniklerine büyük talep gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"63 branşta MHRS üzerinden randevu açıyoruz. Vatandaşların uzun süreli randevu almakta zorluk yaşadığı branşlar var. İhtiyaca binaen arz, talep dengesini takip ederek polikliniklerimizi buna göre planlıyoruz. MHRS kapasitemizi buna göre kaydırıyoruz. Bununla beraber en çok talep edilen, en çok randevuda sıkıntı yaşanan bölümler; göz, cildiye gibi 5-6 branş. Gereksiz randevuyu kısıtlarsak ihtiyacı olana daha fazla randevu sağlayabiliriz.

İstanbul'da bir vatandaşın hekime başvuru sayısı ortalama yüzde 11,4. Bu oran OECD'de ise 6-7 civarında. Fazladan gittiğimiz fizik tedavi, göz ve dermatoloji randevularıyla ihtiyacı olanlara engel olmuş oluyoruz. Vatandaşımız, bir sorunuyla ilgili birçok farklı branşa gereksiz başvuru yapabiliyor. Bu durumda hastaya tahlil, tetkik yapıldığı için gereksiz artışa neden oluyor. Bu da randevu gün sürelerini uzatıyor. Kişi, yaşadığı sorunun tedavisine kendisi karar vermemeli. Bunun için aile hekimlerimiz var. Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da bahsettiği gibi 3-4 ay içerisinde oturacak bir sistem geliştirmeyi planlıyoruz. Doğru hekime, doğru hastayı ulaştırmak için aile hekimlerini kullanmak zorundayız."

Türkiye dünyada en fazla MR ve görüntüleme tetkik sayısına sahip

Türkiye'nin nüfusuna göre dünyada en fazla MR ve görüntüleme tetkik sayısına sahip olduğunu aktaran Güner, doğru hastanın doğru hekime ulaşması durumunda MR ve görüntüleme gün sürelerinin de kısalacağını sözlerine ekledi.

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